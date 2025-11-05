郭源元狼人殺陪玩王子 淡定看不倫粿粿：不會訝異

郭源元出席《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》記者會。詠威互動科技提供



郭源元昨（11╱5）在台北微風廣場出席科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》11月8日開展記者會，曾與王子（邱勝翊）玩過狼人殺的她坦言有看王子被范姜彥豐指控與粿粿「婚內出軌」，她表示：「不會有訝異或不訝異，就是看到一個故事或一個新聞。」

「微風女神」郭源元表示和王子、粿粿、范姜彥豐都沒有合作過，「跟王子也是大概6、7年前有跟很多朋友一起一起玩過狼人殺，私底下都不會聯繫，沒有私交」。

另外，郭源元分享第3本圖文書即將出版，「距離上本創作有1年多的時間，最新的手繪創作本以愛為主題，我喜歡觸動心靈的感覺，人活著就要有喜怒哀樂的感受，這才是最真實的人生，特別是擁有愛會讓人開心的，凝聚在這本書中，期待大家會喜歡」。《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》門票於KKday、Klook熱賣中。

