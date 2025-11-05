郭源元跟王子玩過狼人殺 滑到「粿王不倫」很淡定

郭源元5日出席「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」台北站。（詠威互動科技提供）

郭源元5日出席科技互動光影展「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」台北站，她自認有手機成癮，一天會花3小時滑手機，愛看Threads跟Instagram，而近期王子、粿粿爆出婚外情，遭范姜彥豐揭露一事被熱論，她表示有看到，不過心情沒有特別起伏，「就是看到一個故事或新聞，沒有特別訝異。」她跟王子大約在6、7年前一起玩過狼人殺，但彼此沒有私交。

她版面上充滿著「動物森友會居民」，看到助人為樂的消息會很感動，她也身體力行去行善，有次在路邊碰到一位老奶奶，觀察了一陣子發現對方發燒，並且老奶奶想去看的診所沒開門，所以她就護送老奶奶回家，奶奶表示自己已經86歲，她說：「我36歲，奶奶甚至比我的年紀兩倍還要大。」讓她直言「扶了一個人間奇跡啊。」

郭源元從小就非常喜歡愛麗絲。（詠威互動科技提供）

「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」台北站8日開展，耗資3千萬打造五米高魔法空間，為歷來光影展首創，本展不僅重新詮釋經典故事，更以全新原創IP「勇敢愛麗絲」為主角，象徵夢想、勇氣與環保意識的覺醒，也展現台灣AI沉浸式內容產業的國際實力。

而該展覽共有12大展區五感體驗，打造仙境中的環保冒險，展覽佔地橫跨微風廣場8、9樓，規劃十二大主題區域，包括「夢境入口」、「命運之門」、「泡泡之境」、「白兔之家」、「紅心宮殿」、「垃圾龍之戰」等。

郭源元第三本圖文書即將出版。（詠威互動科技提供）

有別於過往授權童話故事人物，此次主角愛麗絲為原創IP，結合環保概念議題，讓愛麗絲更具生動與話題性，創作垃圾龍角色，因為文明過度發展，被垃圾沾滿全身，透過AI與光影的互動科技，參觀者可體驗操作，將龍身上的垃圾清除掉，再現光芒，有趣互動，非常適合全家一起參與。

受邀擔任活動大使，郭源元開心表示覺得非常榮幸，體驗五感夢幻的活動。提到愛麗絲，郭源元分享從小就非常喜歡，她不同於一般的童話故事中的公主，都是千篇一律的尋愛，結局總是與王子過著甜蜜快樂的生活，而愛麗絲卻是以遊戲的心情，又富有冒險的精神面對一切，這也是她嚮往的生活態度，「我自己也很愛冒險，即使有時候會擔心害怕，但在好奇心的驅下，還是會鼓起勇氣嘗試，而此次活動的主軸也有環保意識，平日我就身體力行，在日常生活中，例如垃圾分類、礦泉水瓶可以重複使用好多次、自帶環保袋等等，這些都是每天生活的必須，因此我十分有感。」

提到演藝近況，郭源元開心分享第三本圖文書即將出版，距離上本創作有一年多的時間，最新的手繪創作本以愛為主題，「我喜歡觸動心靈的感覺，人活著就要有喜怒哀樂的感受，這才是最真實的人生，特別是擁有愛會讓人開心的，凝聚在這本書中，期待大家會喜歡。」

