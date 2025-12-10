郭父傳死訊爆笑親邀「有空來捻香」 三重女兒郭碧婷曝父病況

【緯來新聞網】郭碧婷睽違6年罕見現身，先前郭爸爸被傳罹癌病逝的消息，自己在微博開黑色幽默闢謠：「都被傳病危了，請大家有空來吊唁一下、捻個香。」提到父親身體狀況，她認為運氣很好，「標靶、化療都有，他運氣很好，治療有效果，目前都是在觀望，一個療程結束休養中，還可以走很多路」。

郭碧婷以身為三重人為傲。（圖／記者陳明中攝）

郭碧婷近年長相被說和婆婆向太越來越像，「好多人都這樣說，婆婆給我的感覺就是很大器、富貴的狀態，但不知道為什麼，從小大家都以為我住陽明山、家很有錢，但是我是三重小孩，我家是做豆漿店的，可能是一家人吧，就會覺得我很貴氣的樣子」。



雖然定居在台北，但沒有和爸爸同住，「爸爸住的地方雖是一個別墅，但因為有點住不下，我還帶著孩子，所以住在別的地方，其實都離不遠，但我也是天天回家」。



至於目前的心態與狀態，她不會是最好的時光，因為未來路還很長，或許以後會更好，總之：「我不會因為結婚、有了小孩就沒有拘束，我還是很自由，內心很純粹的感覺，我現在已經很滿意了。」

郭碧婷親切打招呼。（圖／記者陳明中攝）

郭碧婷爸爸很幽默。（圖／翻攝養老者小紅書）

