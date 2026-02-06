郭璽爆海鯤號魚雷管「用偷的」？台船曝未來規劃：後續艦已能本土化

國造潛艦「海鯤號」今（6）日出海執行第四次潛航測試，在這之際，前海軍顧問郭璽近期卻接連在電視節目稱「魚雷管是偷回來的」，對此，台船則坦言，潛艦原型艦魚雷管不是台船做的，所以就是想辦法把做好的魚雷管運回來，但後續艦魚雷管已經本土化，再也不用擔心。

台船今天舉辦媒體座談會，台船董事長陳政宏、台船總經理蔡坤宗、台船發言人周志明等皆出席。由於海鯤號在建造時，除了高雄海昌廠之外，在基隆廠同樣也有一座跟海昌工廠一樣藍色的廠房，號稱「基隆IKEA」，而這廠房就是負責魚雷管以及鋰電池的研製，但外界對於實際狀況，幾乎難以知悉全貌。

前海軍顧問郭璽近期則在節目上稱「魚雷管是偷回來的」，情節猶如諜報片，但究竟事實如何？目前魚雷管研製情況到哪？蔡坤宗回應，潛艦原型艦基本上魚雷管不是台船所做出來，所以也面臨了一些問題，但是面臨到問題就是去解決問題，所以透過團隊各種的努力去想出一個好的方法，然後把做好的魚雷管發射的裝備給運回來。

蔡坤宗說，相關細節不能講，但郭先生他有幫忙，不過不能說好像所有的功勞都是郭先生，這是一個團隊，但絕對不會在這裡說把人家有幫忙過的努力，就撇得一乾二淨，不要去聽某個人講怎樣，不過郭先生確實有幫忙。

蔡坤宗透露，重要的是後續艦已經本土化了，這邊講的是非常多的裝備，包括魚雷管等裝備，已經有所謂本土化，再也不用擔心害怕，但細節也不會講太多，因為只要講太多，到時候沒有廠家敢來了，到時候裝備也沒人敢做了。

蔡坤宗表示，全台灣有很多技術都很好，但是很多的國內廠商不敢接這個案子，就是怕接了之後，中國或者國外的生意都沒了，所以這是被迫並不是技術不到位，台灣的技術真的很多的廠商技術是真的是世界一流，可是敢不敢接是一回事。

蔡坤宗指出，為了要預防一再可能發生有所謂的輸出許可或是被受干擾，台船在後續艦確實做了很多的努力，包括有些可以本土化，另一種還是請外商來們國內的廠商合作，降低敏感度，或者外商要來設分公司，都一直有在鼓勵，百分比只能說逐案的一直在增加，除了讓我們降低風險以外，也培植國內本土化的能量，跟未來交完艦以後可以有維修能量嘛。

至於未來潛艦後續艦本土化比重提高後，是否就要更改構型？蔡坤宗說明，基本上只要要談到裝備本土化變更，都會談到構形變更，會注重幾個重點，一個就是它對重量的影響、以及對空間的影響；因為設計上不可能重量空間都百分百一樣，所以在做的話，仍然會在原來設計可以允許的重量控制、空間的一個佈設，並達到功能。

蔡坤宗表示，在國內比較麻煩是沒有其他人做潛艦，因此在做潛艦跟水面艦還有商船最大的差異就是在環規，有爆震、抗噪音等，很多的環規就會因為潛艦多出來；裝備本土化以後，如果不是去跟國外合作，而是由自己改成國內本土化，當然都必須要考慮到功能是否符合作戰需求，第二個要符合環規，而空間的影響、重量的影響全部都會被去考量，這一部分都沒問題。



