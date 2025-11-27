郭璽酸鄭文隆「公款養小三」被起訴

〔記者劉詠韻／台北報導〕前海軍顧問郭璽因不滿台船公司在前董事長鄭文隆任職8年間虧損200億，於多個公開場合及直播中，屢次辱罵鄭「占著職位、天天掏空公司」，並指鄭將公司利益送給前台船防蝕總經理陳秋妏，稱他拿公款養小三、兩人存在不正當男女關係。台船對妨害名譽、信用部分曾提告但獲不起訴，鄭文隆另就個人名譽提出告訴後，士林地檢署展開偵查，近期依誹謗罪予以起訴。

起訴書指出，鄭文隆曾任台船董事長，郭璽則為公司股東。兩人原有私交，郭璽也曾受鄭託請協助尋找投資人；但隨著公司虧損擴大，郭璽心生不滿，懷疑鄭文隆「占著職位掏空公司」，並質疑他與陳秋妏關係密切。郭璽之後在多個時間、地點，以電話、陳情及公開發言等方式，反覆指稱鄭男將公司利益輸送給所謂的「小三」，甚至稱對方「天天掏空公司」。

偵訊中，郭璽承認確曾發表相關言論，台船公司106與107年度每股盈餘(EPS)均呈現負值，分別為-7.91元及-8.87元，他因此認為「公司一年賠掉一個資本額」，並推論鄭男「占著職位掏空公司」。郭強調，他曾因私交協助鄭文隆尋找投資人，後來看到公司持續虧損，自認「覺得被騙」，多次打電話詢問卻遭掛斷，因此才對外揭露。

關於指控鄭文隆與陳秋妏有親密關係，郭璽則表示，多名員工與承包商都聽聞相關傳言，包括他自己也曾在高鐵巧遇兩人同行，又有人向他稱見過陳秋妏夜間進出公司宿舍，因而懷疑雙方關係並稱陳女為「小三」。此外，他還認為，鄭讓陳秋妏接掌公司旗下多家子公司，是將公司資源「輸送」給對方。

檢方指出，郭璽在多次言談中除指控鄭男掏空公司、與陳女存在不正當關係外，也以「下賤」「下三濫」等語侮辱對方，具公然貶抑人格之意，相關行為已侵害鄭男名譽，構成誹謗與公然侮辱，遂依法起訴。

