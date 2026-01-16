彰化郵局局長交接典禮於彰化郵局大禮堂舉行。（記者方一成攝）

彰化郵局局長交接典禮昨（十六）日上午於彰化郵局大禮堂舉行，由中華郵政協理蔡季芬監交，彰化縣長王惠美、參議柯呈枋、縣長室主任李世傑、各縣市郵局局長與工會代表等人與會，原任局長陳樂明榮陞臺中郵局局長，新任局長由苗栗郵局局長郭白慧接任，交接儀式簡單隆重，場面溫馨。

郭白慧局長於民國七十五年進入郵政服務，歷任彰化郵局支局長、企劃行銷科科長、特級支局經理，以及臺北、臺中郵局企劃行銷科科長，並擔任苗栗郵局局長，郵政資歷完整、行政經驗豐富，管理表現備受肯定。

彰化郵局郭白慧局長表示，自己是鹿港在地人，能夠回到家鄉服務深感榮幸與感動。近四十年的郵政生涯中，大多數時間都在彰化服務，對地方有深厚情感。她表示，彰化郵局在歷任局長的帶領下，業務推展穩健，深獲地方鄉親信任。未來將秉持穩健經營、創新服務、以人為本、深耕在地的理念，持續推動郵政業務、防災服務、公益活動，並重視同仁健康與職場安全，期盼與團隊攜手努力，在各界支持下，為彰化郵局開創嶄新里程碑。