郭碧婷久違公開露面！甜認「向佐在台北」 42歲絕美狀態曝光

記者宋亭誼／台北報導

42歲台灣女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、向太（陳嵐）兒子向佐，並育有一雙子女，近年幾乎將重心回歸家庭。郭碧婷今（10）日久違公開露面，為醫美診所活動站台，而她狀態美豔動人，一點也不像已是兩個孩子的媽。對於此前在社群分享近況照，結果被說撞臉婆婆向太，郭碧婷笑說：「好多人這樣說。」

郭碧婷42歲狀態依舊美麗動人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

郭碧婷自爆從小總是被誤以為家境不錯，但她其實只是單純的三重小孩，「不知道為什麽大家都以為我家很有錢，但是我在三重出生，我家是做是豆漿店的」，對於被說眉眼之間和向太有幾分相似，郭碧婷表示，婆婆一直給人大氣、富貴的形象，她自認與貴氣沾不上邊，不過可能因為是一家人，氣質間才會有些相像。

郭碧婷和婆婆向太婆媳關係良好。（圖／記者鄭孟晃攝影）

郭碧婷與向太婆媳關係良好，向太也不時拍片分享和郭碧婷的互動，沒想到日前卻意外曝光郭碧婷父親生病一事，隨後郭爸本人也親自在社群證實罹患小細胞肺癌與心臟衰竭。郭碧婷今坦言，她定居台灣與爸爸身體狀況並無太大關聯，她婚前就曾明確告知夫家自己喜歡台灣的一切，而向佐與向太也給予她高度自由，一家人除了逢年過節會團聚，向佐本人目前也在台北陪伴小孩。至於爸爸確切身體狀況，郭碧婷透露現階段療程的效果非常不錯。

