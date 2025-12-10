郭碧婷久違公開露面！親吐罹癌父近況 鬆口與向佐長期分居

郭碧婷久違公開現身活動。（圖／東森娛樂）





42歲女星郭碧婷憑藉出演《小時代》系列電影被觀眾所熟知，2020年她與香港影視大亨向華強之子向佐結婚，並育有1子1女，婚後專注家庭生活，久未公開露面，今（10）日她現身醫美品牌形象活動，談及家庭生活也大方回應了。

郭碧婷久違公開露面，被問及今日出席活動的心情，她坦言「滿忐忑的，這麼多人圍著我，我覺得我要再躲一陣子」，她也強調「其實我一直都在這裡，在這裡就像回家，很懶得在做事很放鬆」，強調目前定居於台灣。

郭碧婷吐露罹癌父治療近況。（圖／東森娛樂）

郭碧婷爸爸先前證實罹患肺癌，目前積極治療中，談及爸爸的治療狀況，郭碧婷則透露，目前治療都有效果，剛結束一個療程正在休養中，「目前就是在觀望，他現在狀況很好，能走很多路」，不過因為自己帶著小孩，家中住不下，所以沒有居住在一起，但經常回去探望父親。

至於是否與老公向佐分隔兩地，郭碧婷則說，向佐這幾天待在台灣，自己在工作，向佐就陪小孩，她提及目前居住在台灣跟照顧爸爸沒有太大關係，「我就是住在這裡，我是屬於工作到處飛，剛好我婆家也是工作到處飛的人」，雙方沒有定義好一定要居住在何地，小孩尚未讀書前一家人都會在世界各地相聚。

談及遠距離婚姻如何維持，郭碧婷提到，自己比較不介意夫妻倆有沒有天天聯絡，「現在3C這麼發達，他只要跟小孩維持感情就好了，基本上我最在乎的是孩子有沒有跟他天天聯絡，孩子很愛他」，即便孩子跟爸爸不常見面，一天也會視訊2至3次聯絡感情。



