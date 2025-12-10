郭碧婷分享醫美經驗！推薦「一療程」無痛改善眼皮下垂





久違現身的郭碧婷，今(10日)為醫美活動站台，表示自己以前怕痛不敢做醫美，但現在科技越來越進步，她除了保養之外，也嘗試了許多醫美療程新項目！

郭碧婷保養：物理性防曬

郭碧婷保養：物理性防曬圖片來源：久明診所

郭碧婷以一襲白色亮片禮服現身活動，整個人都在發光宛如仙女！能將肌膚狀態hold在最美狀態，她分享自己崇尚物理性防曬，紫外線傷害是加速肌膚老化的重要原因，從小細節徹底隔離紫外線，就是維持好膚質的第一步！郭碧婷說：「我喜歡簡單的物理性保養，例如戴防曬帽、穿防曬外套，剛好我也比較不怕熱，此外像是湯品、飲品的內補保養，也都是我喜歡的。」

郭碧婷保養：Emface拉提額頭眼周

郭碧婷保養：Emface拉提額頭眼周圖片來源：郭碧婷、化妝師朵兒

郭碧婷表示，自己在保養方面相當簡單，都是以保濕為主，但隨著年紀增長，她也有發現一些眼皮往下掉的問題，讓她開始尋求醫美幫助！郭碧婷說：「以前怕痛不敢嘗試醫美，但現在有很多療程是不會痛的，像Emface我做額頭提拉，真的幫助很大。」在醫美方面，她也推薦可以定期做深層清潔的「海飛秀」，會讓保養品更加好吸收。

郭碧婷保養：找伴一起陪運動

郭碧婷保養：找伴一起陪運動圖片來源：范姿文悅、久明診所

在身材管理方面，郭碧婷也承認「真的不容易」，她說：「還是得逼自己上健身房運動，找個朋友大家一起去健身，會比較有動力，還有找教練指導陪伴，真的會差滿多的，因為自己真的有點難。」被詢問老公會不會一起上健身房，她透露向佐「都在工作」，還表示只要老公有在關心小孩就好，笑說：「我只在乎他跟小孩有沒有連繫。」非常做自己！

對於網友讚美她「優雅貴氣」，郭碧婷也笑說其實自己從小在三重長大、家裡還是做豆漿店的，並不是大家以為的「從小住在陽明山」。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

