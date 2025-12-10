郭碧婷向佐分居婚 「他跟小孩維持感情就好」

郭碧婷2019年和向佐結婚，婚後育有一女一子，10日擔任醫美診所代言人出席記者會，一襲白色亮片禮服小露香肩，仙氣十足。她暌違6年在台公開露面，坦言心情很忐忑，自認是I人（內向），看到現場這麼多人「想要再躲一點」，她和老公向佐長期分居，被問如何維持婚姻，她語出驚人：「他只需要跟小孩維持感情就好啦！」

郭碧婷很有自己想法，婚前就直白說喜歡台北生活，打破嫁雞隨雞、嫁狗隨狗觀念，跟老公因工作分隔兩地，不會在意一定要住哪裡或非要住一起，「他們（公婆）也覺得OK，也沒有逼我生小孩，小孩是我自己想生，從來不會有任何意見，大家飛來飛去很方便，過年、暑假都長時間聚會。」

不准尪讓小孩難過

這幾天老公向佐飛來台陪小孩，她也透露夫妻相處方式，不會天天聯繫，倒是希望小孩跟爸爸親近，「我覺得孩子喜歡爸爸，他們很愛自己爸爸，我通常打給他說『你今天怎麼沒有打給小孩』。」她更開玩笑放話：「你如果讓小孩難過，我就飛過去打你。」

認同愈來愈像婆婆

她跟婆婆「向太」陳嵐感情好，被人說覺得愈來愈像，郭碧婷笑說：「好多人這樣說，我婆婆感覺很大器、富貴狀態。可能因為是一家人感覺。」她提及自己小時常被誤認住在陽明山，以為她家裡很有錢，但自己是三重小孩出身，家裡開豆漿店。外傳她堅持不用向家的錢養小孩？她否認：「不會啊，我婆婆會給我很多錢錢，對小孩很好。哎呀，問那麼粗俗的問題。」

她的父親日前證實罹患肺癌，有接受標靶、化療治療，她樂觀表示，父親運氣很好，治療都有效果，她每天都會去爸爸家，同時也照顧自己養的寵物，笑說鳥太會生，要花時間餵食太累，自己小孩都顧不來。