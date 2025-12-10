郭碧婷和向佐婚後少露面 談父親罹癌治療中

（中央社記者洪素津台北10日電）藝人郭碧婷自2020年和向佐結婚後就鮮少露面，今天她出席活動透露父親罹癌正接受治療，狀態還不錯，也說向佐目前在台灣，「我在工作，他就顧小孩」。

郭碧婷結婚後就鮮少露面，今天出席活動表示台灣、香港2邊跑，而日前傳出和向佐婚變，郭碧婷解釋，現在人的觀念比較不是嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，沒有必要一定得住在一起，而比起與老公維繫感情，她更在意老公和孩子的關係，現在向佐人也在台灣，會一起分擔育兒。

而日前郭碧婷的婆婆向太在直播中透露郭碧婷父親罹癌，媳婦都在台北照顧爸爸，也堅持用自己的錢負擔醫藥費、孩子的教育費，郭碧婷今天笑說，「婆婆對小孩也很好，我婆婆有給錢錢」，隨後表示談錢的問題太粗俗了。

談到爸爸身體狀況，郭碧婷透露，爸爸接受治療後的狀態好很多，但郭碧婷沒跟爸爸住一起，而是附近另外找地方住。（編輯：李亨山）1141210