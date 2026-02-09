郭碧婷喊「想跟她交換老公」！ 謝依霖犀利神回笑翻網友
藝人郭碧婷在2025年6月播出的節目《毛血旺》中，曾被問到「最想跟謝依霖交換什麼」，當時她隨口說出：「換老公嗎？」然而謝依霖幽默接梗：「你老公（向佐）很好，但我老公不要也罷。」兩人的一搭一唱引爆笑果，在播出後引起討論。
有趣的是，近日謝依霖在節目《主咖和TA的朋友們》中再次提到這段插曲，並用《孟子》的句型開玩笑說：「碧婷你好東西這麼多，向太我所欲也，向先生亦我所欲也，向佐，己所不欲勿施於人！」她還爆料，當時向佐看了兩人上的節目，竟真的說「可以換一天」，謝依霖則回「那就今天吧」，三人的玩笑讓話題再度登上熱搜。
在影片引發熱議後，網友開始分析兩人的婚姻差異。有人猜測郭碧婷嫁進豪門向家之後，雖然備受向太和老公向佐的寵愛，但可能多少還是會嚮往更自由平凡的生活；相對地，謝依霖多次公開談及丈夫生病、獨自負擔房貸與照顧孩子的過程，或許有時也確實會想要更輕鬆地過活。
謝依霖也在節目中延伸談到自己的生育觀，提到過去曾計畫生四個孩子，連名字都想好，後來想法轉變，變成「平安就好」，並強調生不生、怎麼生，應該由女性自己決定，得到不少網友熱烈支持。
郭碧婷素顏出遊被捕獲！「蹲海邊撿石頭」不化妝也亮眼 路人巧遇驚呼：真的好美
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
趙薇復出遙遙無期！15歲愛女「超高顏值」曝光 網：母女長得不像
中國女星趙薇跟富商黃有龍離婚多年，而兩人育有一個女兒，如今也即將滿16歲，近日，趙薇罕見現身小紅書，超高顏值也掀起網友的討論，甚至有人直言「母女不像」。蔡佩伶報導
方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
MLB／拒絕當道奇教練！柯蕭轉戰球評 洋基退休球星、前國聯MVP也加入
美國電視台《NBC》今年重新獲得大聯盟轉播權，9日聘請3位退役名將柯蕭（Clayton Kershaw）、沃托（Joey Votto）、瑞佐（Anthony Rizzo）擔任球評，柯蕭上季季末震撼宣布退休，休賽季曾透露不打算重返道奇教練團，如今決定加入賽事轉播團隊。
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
星二代長大了！王仁甫愛女赴澳讀名校 海邊美照曝光
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣藝人王仁甫與季芹育有一對兒女，夫妻倆向來重視孩子教育，曾豪砸約200萬元讓女兒樂樂赴加拿大就讀國際學校。去年樂...
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
宣萱離開TVB原因曝！拒絕「取悅」高層 33年演藝路：不開心就走
經典港劇《尋秦記》近期重映再度勾起劇迷回憶，也讓女主角宣萱成為話題人物，宣萱、離開TVB原因等字眼瞬間衝上熱搜。日前她受邀登上陳志雲主持的專訪節目，首度公開當年告別老東家無線電視（TVB）的內幕，宣萱直言這決定無關酬勞高低，而是內心「那一關」真的過不去，引發網友熱烈討論。(記者唐家興)