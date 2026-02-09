郭碧婷喊「想跟她交換老公」！ 謝依霖犀利神回笑翻網友

藝人郭碧婷在2025年6月播出的節目《毛血旺》中，曾被問到「最想跟謝依霖交換什麼」，當時她隨口說出：「換老公嗎？」然而謝依霖幽默接梗：「你老公（向佐）很好，但我老公不要也罷。」兩人的一搭一唱引爆笑果，在播出後引起討論。

有趣的是，近日謝依霖在節目《主咖和TA的朋友們》中再次提到這段插曲，並用《孟子》的句型開玩笑說：「碧婷你好東西這麼多，向太我所欲也，向先生亦我所欲也，向佐，己所不欲勿施於人！」她還爆料，當時向佐看了兩人上的節目，竟真的說「可以換一天」，謝依霖則回「那就今天吧」，三人的玩笑讓話題再度登上熱搜。

在影片引發熱議後，網友開始分析兩人的婚姻差異。有人猜測郭碧婷嫁進豪門向家之後，雖然備受向太和老公向佐的寵愛，但可能多少還是會嚮往更自由平凡的生活；相對地，謝依霖多次公開談及丈夫生病、獨自負擔房貸與照顧孩子的過程，或許有時也確實會想要更輕鬆地過活。

謝依霖也在節目中延伸談到自己的生育觀，提到過去曾計畫生四個孩子，連名字都想好，後來想法轉變，變成「平安就好」，並強調生不生、怎麼生，應該由女性自己決定，得到不少網友熱烈支持。

