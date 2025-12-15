郭碧婷嫁豪門傳「拿私房錢養娘家7口」 郭爸還原真相：感恩他們對媳婦的好

郭碧婷跟婆婆向太（陳嵐）婆媳關係緊密。（翻攝微博）

女星郭碧婷憑藉《小時代》的「南湘」一角走紅，嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐的她，豪門婚姻舉手投足都備受關注，如今網路更謠傳郭碧婷爸爸的「7個孩子」都由郭碧婷拿私房錢養娘家。對此，郭爸爸昨（14日）嚴正駁斥，直批這些傳言「真是胡說八道」。

郭爸爸昨親自發長文嚴正駁斥，對於外界傳聞，郭爸傻眼回應，大呼說自己有7個孫子，怎傳成有7個孩子要靠郭碧婷養，痛批「真是胡說八道」，並進一步表示，二女兒產後將隨丈夫回加拿大；小女兒夫婦也都有在工作，且2人月收入10萬，根本不需要別人幫忙養小孩；強調三姊妹各自有家庭且經濟獨立，只是感情好常聚會，闢謠絕無「全靠郭碧婷養」一事。

郭爸表示，郭碧婷主要是支付他的生活費以及看病的醫藥費，而他因有健保，費用其實不多，至於所謂「照顧兩個家」，是因為郭碧婷養了很多寵物，郭碧婷需要常回娘家幫忙照顧，並非外界想像的金錢負擔。

郭爸在文中提及對親家表示感謝，透露郭碧婷與向佐近日已帶著孫子回香港為親家公（向華強）慶生，並證實親家對女兒非常好，真的買了兩塊好幾百坪的地送給郭碧婷，直言「親家對女兒的好我是知道的，感恩他們對媳婦的好」。

郭爸爸發闢謠不實傳言。（翻攝自微博）

