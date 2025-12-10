郭碧婷撞臉婆婆向太 自揭「三重豆漿店」身世

向華強（左起）、向太、向佐（右起）、郭碧婷常辦慶生會。翻攝向佐微博



41歲的郭碧婷與向佐結婚生下1兒1女後就沒在台灣公開露面，今（12╱10）以久明診所代言人身分出席年度品牌形象發布記者會，她近來被許多網友認為越來越像婆婆向太，對此，她先誇婆婆「很大器、富貴」，接著自爆身世：「我從小不知道為什麼大家都以為我住陽明山、以為我家很有錢，但是我是三重小孩，我在三重出生，我家是做豆漿店的。」認為應該是一家人，婆媳才會越來越像，「謝謝你們覺得我很貴氣的樣子」。

睽違6年在台出席活動，郭碧婷坦言心情蠻忐忑的，「畢竟我是1個很I的人，這麼多人圍著」。她坦言意識到自己正在衰老，對於有網友批評照片跟之前長相變了，她淡定表示能理解，「我就會去尋找那個答案，看哪裡不一樣」？

廣告 廣告

郭碧婷亮麗出席醫美活動。久明診所提供

談到保養，郭碧婷自招「太懶了」，「我基本上只要皮膚沒什麼大問題，就只做基礎保濕」。一頭長髮的她反而花很多時間在保養髮質上，「頭髮好麻煩，頭髮也會衰老啊！我覺得我現在頭髮衰老得比臉還厲害，要認真上美容院護髮」。被問會不會和婆婆一起做醫美，她笑說：「我婆婆她有專屬的。」

雖然生了2個小孩，郭碧婷身維持得很好，但她坦言：「真的很難，我說真的，我覺得身材管理不是很容易，還是要強逼自己上健身房吧，找個朋友一起健身比較有動力，找合適的教練陪伴會差蠻多的。」被問夫妻會不會一起健身，她笑說：「他大部分都在工作，我大部分都在陪小孩。」

談到品牌精神「Be Yourself」，郭碧婷直言：「我真的都在做自己，我也做自己做的很開心、很自由，沒有任何拘束，不管我今天是否結婚、有孩子、上有老下有小，我都覺得還是很自由，所以Be Yourself應該是內心很純粹的自由感覺。」雖然很滿意目前的生活狀態，但她也說：「我還有無限的未來，我不知道我未來怎麼樣，我應該還會有更滿意的未來。」

更多太報報導

郭碧婷曝癌父「標靶化療都做」 認向太金援：婆婆給我很多錢錢

許光漢、蔡依林大巨蛋同台 金唱片當頒獎嘉賓

Lulu首闖芬蘭遇6次極光 換泳裝跳-20°C冰湖