郭碧婷曝癌父「標靶化療都做」 認向太金援：婆婆給我很多錢錢

郭碧婷與香港電影大亨向華強兒子向佐結婚6年、育有1兒1女，向太日前透露媳婦為了照顧小細胞肺癌和心臟衰竭的父親長期住在台北，「珍惜可能是最後的日子」。對此今（12╱10）出席醫美活動時澄清：「其實我覺得照顧爸爸跟長期住在台灣沒有很大的關係。」也分享爸爸的病況。

郭爸爸曾表示對醫療技術充滿信心，郭碧婷也說他目前身體還可以，「他運氣很好，標靶、化療都有做，治療都有效果，目前就是在觀望，因為已經結束一個療程在休養，現在狀態也很好，能走很多路，也可以出去玩」。

對於外傳養小孩、和爸爸的治療費都是用自己的錢、堅持不靠向家金援，郭碧婷否認，「不會啊！我婆婆他們也會給我很多錢錢啊！他們也對小孩很好啊！就會給很多錢錢」。最後還俏皮地說：「哎呀！這麼粗俗。」要大家別問這個問題。

談及是否住在娘家，郭碧婷透露爸爸住的雖是別墅，「但是我們真的住不下，因為我還帶著孩子，所以我們在別的地方住，可是其實離不遠，我也是天天回家，因為那邊我還留著很多小動物，我得回去看、去整理」。笑說養的鳥很會生，「只要放個鳥巢，它們就搶著下蛋生寶寶，很驚人，所以我們還要稍加控制」。不禁小抱怨地說：「生完我還得花時間養牠們，2個小時餵1次，我也是很累的，我就覺得別生了，我累死了，我自己的小孩都顧不來。」讓人看到女神接地氣的一面。

