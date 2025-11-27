郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣

郭碧婷分享近照（右），被指跟婆婆向太一模一樣。（翻攝小紅書）

郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。

婆媳越看越像？ 近照眉眼神韻「複製向太」引熱議

郭碧婷26日在小紅書分享10張照片，表示：「抖落一些庫存，庫存還有多少呢你們猜猜。」第一張照片她雙手張開放在臉前、秀出美甲、對著鏡頭燦笑、綁包包頭還夾了髮夾，配上魚眼鏡頭，顯得俏皮，眉宇之間跟向太非常神似。另外幾張照片則是她工作上妝、拍攝，或是穿著休閒坐在長椅上、走在彩紅底下，紀錄日常生活。

郭碧婷的近照（右）被指很像婆婆向太（左）。（翻攝小紅書）

年輕時的向太（左）也被說像郭碧婷（右）。（網路照片）

貼文曝光後，許多網友驚呼「第一張好像向太啊」「真的好像我還反復看，確認是不是向太」「太像了」「特別是眼睛超像」「她就是向太呀」「眼神都一樣了，超級像，看著她的眼睛感覺向太要開口說話了」「只聽過夫妻相，沒想到還有婆媳相」。

還有許多人讚郭碧婷美麗又漂亮，「怎麼可以這麼美」「真的是好美。長髮飄飄。不知道保養是不是很麻煩？」「髮夾好可愛」「你的頭髮好多」「姐姐多拍戲吧。絕世容顏」。

郭碧婷曬出近照，紀錄日常生活。（翻攝小紅書）

郭碧婷曬出近照，紀錄日常生活。（翻攝小紅書）

郭碧婷曬出近照，紀錄日常生活。（翻攝小紅書）

向太寵媳有多狂？ 她想要4塊地全買單

事實上，向太年輕時是真的像郭碧婷，而她也是出了名寵媳婦，她曾拍片表示，家庭幸福的祕訣「就是要善待媳婦」，自己從沒對郭碧婷口出惡言，郭碧婷想要4塊地，向太二話不說全買，「媳婦要的全給她」。

向太（右）是出了名的寵媳婦郭碧婷。（翻攝小紅書）

聽到許多人說「是向太把郭碧婷娶回家」，向太認為真的是這樣，更直言，自從有了郭碧婷，讓她意識到：「生女兒比生兒子強一萬倍。」覺得女兒像是棉襖、很貼心，願意跟媽媽分享很多事。也提到郭碧婷會在她生日時給驚喜，也從沒對她說過「no」，永遠都是拍手說「好」，都會支持她。向太說，跟郭碧婷相處的每一個時刻，都讓她覺得「她（郭碧婷）是我女兒就好了」。

