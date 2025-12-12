郭碧婷爸爸迎第7孫！暖喊：會好好活著等她長大叫阿公

郭碧婷和爸爸。（圖／翻攝自微博）

先前郭碧婷父親的健康狀況曾因向太的一段訪談而引發外界關注，甚至一度被謠傳「病危」，讓許多粉絲十分擔心。當時郭爸爸雖以幽默方式澄清。如今，他再度於社群分享近況，這次不是回應病情，而是開心迎接家中新成員，透露又有孫女出生了，感性喊話：「我會好好活著，等她長大叫阿公。」

郭碧婷爸爸在小紅書以「養老者」之名經營帳號，近日曬出一張剛出生不久的嬰兒照片，笑稱：「我又多個孫女了，剛出生兩天還很新鮮喔哈哈。」他更在留言區感性表示：「哈哈，我會好好活著，等她長大叫阿公。」他也透露這名新生孫女是二女兒所生，而當粉絲好奇他已經有幾個孫輩時，他爽快回答：「7個了！」

廣告 廣告

郭碧婷暌違6年在台公開露面。（林奕如攝）

事實上，郭爸爸的健康話題曾引發討論，罹患小細胞肺癌與心臟衰竭的消息曝光，讓不少人誤以為病情危急。他之後澄清，自己本不打算公開病情，是因向太在直播中提到他身體欠佳，引發外界聯想。郭爸爸表示，向太所說的「可能時日無多」，應是女兒轉述時帶出的擔心情緒，「面對這麼嚴重的病，誰不會這樣想？」他也強調，現在醫學進步，自己積極治療後恢復良好，「再活幾年沒問題。」

郭碧婷日前出席活動時也更新父親狀況，表示爸爸目前仍持續接受標靶與化療，療效不錯，剛結束一個療程正專心休養，「現在狀態很好，還能走很多路。」她透露雖然父親住在別墅裡，而她為了照顧小孩住在不遠處，但仍每天回家陪伴、確保父親心情與健康都保持穩定。

更多中時新聞網報導

董事長吳永吉首發個專 譜礦工父子情

UBA最速千分男誕生 中信張俊生放眼職籃》

吳申梅迎雙喜 尪送200萬生日禮