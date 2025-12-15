郭碧婷爸爸高EQ回應「被親家資助傳聞」！認女兒獲贈上百坪土地：我知道感恩

向華強生日當天，郭碧婷爸爸在社群平台發文送上祝福，同時也回應了先前外界關注的家庭經濟話題。他在文中直接表達對向家的感謝，並澄清相關傳言，語氣平實，也展現出對彼此家庭關係的尊重。

當天郭碧婷與向佐帶著孩子回香港為向華強慶生，郭爸爸則以發文方式隔空祝賀。他特別提到「我真的知道親家母買給碧婷的兩塊地，好幾百坪，蠻大的」，並直言自己清楚向家對女兒的照顧，「親家對女兒的好，我是知道的，感恩他們對媳婦的好。」這段話也回應了外界質疑向家未提供經濟支持的說法。文中所指的兩塊土地，位於台北、靠近郭碧婷娘家，總面積超過數百坪，主要用於支持她投入流浪動物救助相關事務。

針對網路流傳「郭碧婷需撫養郭家七個孫子」的說法，郭爸爸也在文中否認，直言「真是胡說八道」。他說明，二女兒定居加拿大，小女兒夫妻月收入約10萬元新台幣，三個女兒各自有家庭與生活。至於自己，目前僅由郭碧婷協助部分生活費與癌症治療相關開銷，且健保已負擔大部分費用，並不存在由她獨自支撐全家的情況。他也進一步說明，過去提到「照顧兩個家」，指的是女兒同時兼顧台北自住處與娘家寵物的日常照料，並非暗指向家沒有提供協助。

這篇發文也被視為對先前爭議的回應。郭爸爸先前談及病況時，曾提到郭碧婷負擔較重，引發部分外界解讀為向家未盡責。向太陳嵐當時曾表示心情受影響，但未再多做說明；郭碧婷也曾出面解釋，婆婆在經濟上給予不少協助，多半用在孩子教育，她自己的收入則用於支應娘家開銷。這次郭父選在向華強生日公開說明與致謝，也讓相關討論有了更清楚的脈絡。

