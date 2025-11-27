郭碧婷真「向太化」 罕曬美照網驚：認不出來了

女星郭碧婷曬出自拍被認成向太。（圖／翻攝自郭碧婷微博）





女星郭碧婷嫁給向佐後，將重心放在家庭，而深獲婆婆向太（陳嵐）喜愛的她，在婚後6年不斷被說婆媳倆越來越像，沒想到昨（26日）罕見曬出6張自拍，卻網網友震驚：「這根本向太！」

郭碧婷婚後鮮少分享自己的照片，但偶爾還是會出現在家庭聚會以及家人的直播影片中，許多人都認為其失去剛出道靈氣，越來越朝「向太」模樣發展，沒想到昨日罕見分享自拍，第一張就讓網友直接認成向太。

對此，許多網友還製作向太年輕以及郭碧婷現在的對比圖，直至兩人面向極度相似，讓網友紛紛驚呼：「第一眼還以為是向太」、「果然是不是一家人不進一家門，婆媳倆越來越像了」、「和向太的神態莫名契合，這大概就是『一家人越處越像』吧！」



