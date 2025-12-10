郭碧婷睽違6年台灣首露面！不跟婆家伸手拿錢？甜認：婆婆給很多錢

郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動。(記者潘少棠攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動，是她2019年宣傳公視懸疑劇《魂囚西門》後，相隔6年再度公開受訪。這6年間她身分改變許多，和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。她今提到和一雙兒女都住在台北，老公則到處飛，剛好這幾天在台灣，問她先前傳出爸爸罹癌的醫療費、教育金都靠她自己出，不跟婆家拿，她回：「他們對小孩很好啦，婆婆有給很多錢錢，哎呀，這個粗俗的問題。」

郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動。(記者潘少棠攝)

然而她和向佐因為異國婚姻頻傳婚變，老公到處飛，怎維繫感情？她說：「我只在乎小孩有沒有跟他聯繫。」她婚前就直白跟老公說自己喜歡在台北生活，自認不是傳統「嫁雞隨雞」觀念，「他們也答應，也沒逼我生小孩，從來沒任何意見，生小孩也是我自己願意的。」

郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動。(記者潘少棠攝)

對於「分居」，她認為這並不影響夫妻感情，「我就是住在這裡，老公到處飛，婆家也是，所以沒定義一定要住哪。」加上向佐這幾天在台灣陪小孩，郭碧婷只重視他和小孩的感情，「我只在乎小孩有沒有跟他聯繫，他們愛爸爸，若是他沒打電話來，我會打過去罵『你怎麼沒打給小孩，我要飛過去打你』。」

