郭碧婷破傳聞！公婆沒逼她生子 笑認向太給「很多錢錢」：他們對小孩很好

女星郭碧婷今（10日）難得在台灣出席公開活動，對於婚後長期定居台灣，以及與香港婆家和老公向佐的關係，她大方侃侃而談，展現出她與婆家開明、自由的相處模式。

面對外界認為她長期定居台灣是為了照顧父親，導致與老公向佐分居的說法，郭碧婷澄清：「我覺得跟照顧爸爸長期住在台灣沒有很大的關係。我就是住在這裡。」

她解釋，自己與老公、公婆都是工作性質需要「到處住、到處飛」的人，因此並沒有硬性規定一家人非得住在哪裡。「以前小孩沒唸書之前，就是會這邊聚聚，那邊聚聚都很開心，因為小朋友也很喜歡到處去玩的感覺」。她透露，其實老公這幾天人就在台灣，正在陪孩子，她來工作，老公就負責陪小孩。

談到遠距離如何維持婚姻？郭碧婷的答案非常特別。她坦言不會很在意非得跟老公天天聯繫，反而更重視孩子與爸爸的連結：「我基本上我只在乎就是小孩有沒有跟他有聯繫，因為我覺得孩子他們很愛自己的爸爸。」

她笑稱，如果向佐沒有天天打電話給孩子，她反而會打電話過去問：「誒你怎麼沒有打電話來？你怎麼沒有打給小孩？你如果讓小孩難過的話，我就我飛過去打你，開玩笑！」她強調，孩子跟爸爸很熟悉，不會因為不常見面而生疏。

郭碧婷同時也藉機澄清了外界對於她與婆家關係的許多猜測。她坦言，她在結婚前就很直白地說：「我就是很喜歡我在台北的生活。」而公婆也覺得很OK。

她強調，公婆並沒有逼她生過小孩，「小孩是我自己想生的，然後我就要在這裡生，在這裡養、在這裡唸書。」她表示，公婆完全沒有任何意見，因為大家飛來飛去特別方便。

她進一步說明公婆的工作性質，並非外界所想像的定居香港：「其實我公婆他們真的是到處飛，滿不會常在香港，我們留在那也沒什麼意思吧。」

最後，對於網傳養小孩的費用都是她自己負擔的說法，她則笑著否認：「不會啊，他們也會給我很多錢錢啊，他們也對小孩很好啊，就會給很多錢！」開玩笑說問這個問題太粗俗。