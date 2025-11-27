郭碧婷神複製「年輕的向太」！驚人婆媳對比照曝光 網驚：根本前世母女​

郭碧婷近日在微博分享多張近照，其中一張綁起頭髮、以手指遮住半張臉的照片引起熱議，不少網友驚呼：「簡直是年輕版向太！」

有網友翻出向太年輕時的舊照對比，發現兩人從眉眼距離、鼻樑線條，到顴骨至下頜的弧度都有高度相似之處，微笑時飽滿的蘋果肌更被笑稱「像複製貼上」。向太過去曾說過，初見郭碧婷時就覺得特別親切，「可能上輩子是母女」，也讓外界再度拿來討論兩人的緣分。

郭碧婷近年造型風格逐漸轉為華麗成熟，深色綢緞、珠寶飾品與厚底高跟鞋等搭配，被不少人形容隱約帶有向太的氣場。她在綜藝節目的沉穩、克制儀態，也頗有向太早年強勢又不失雍容的形象。

事實上，向太過去就曾多次公開稱讚郭碧婷「彌補了自己沒有女兒的遺憾」，如今又被發現長相也頗為相似，引起網友打趣「選兒媳像選年輕版自己」，甚至有人開玩笑：「這樣看來，向佐才是抱錯的孩子。」

