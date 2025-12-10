郭碧婷笑認「婆婆給我很多錢錢」！驕傲三重豆漿店出身

郭碧婷被問跟婆婆「向太」愈來愈像，回應很妙。（林奕如攝）

郭碧婷10日擔任醫美診所代言人出席記者會，暌違6年在台公開露面，一襲白色亮片禮服小露香肩，氣質出眾。她2019年和向佐結婚，婚後育有一女一子，和「向太」陳嵐婆媳感情好，被網友虧「嫁給向太」，也有人說愈來愈像，她回答時提到「陽明山、三重」，回應超妙。

被外界兩人覺得愈來愈像？郭碧婷笑說：「好多人這樣說，我婆婆感覺很大氣、富貴狀態，但我從小不知道為什麼大家以為我住在陽明山，以為我家很有錢，但我是三重小孩，我在三重出身，我家是豆漿店，不知為甚麼，可能因為一家人感覺。」外傳她堅持不用向家的錢？她否認：「不會啊，我婆婆會給我很多錢錢，對小孩很好，給很多錢錢。哎呀講錢很粗俗。」

郭碧婷（右）10日出席記者會。（林奕如攝）

她的父親日前證實罹患肺癌，被問狀態她說還可以，父親有接受標靶、化療治療，運氣很好治療都是有效果，現在療程結束在休養，她每天都會去爸爸住的別墅，同時也照顧自己養的小動物。她話峰一轉，聊到家裡的寵物燦笑，「我家的鳥很會生，搶著下蛋很驚人，有時候要稍加控制，我要花時間養，兩個小時餵一次，我也是很累，我自己小孩都顧不來。」

