郭碧婷素顏出遊被捕獲！「蹲海邊撿石頭」不化妝也亮眼 路人巧遇驚呼：真的好美

郭碧婷近日在大陸三亞被網友巧遇。她身穿灰色T恤與寬褲，隨性地綁著馬尾、戴著帽子，以素顏狀態現身，在海邊蹲下撿石頭的畫面意外引發熱議。許多網友驚訝她素顏依然漂亮，大嘆上天果然垂愛。

從曝光的畫面中可見，郭碧婷戴著壓低的帽子，穿灰色長袖上衣搭配淺灰寬褲、米白休閒鞋，造型樸素自在。她時而蹲在沙灘撿石頭、時而望向海面放空，看起來相當放鬆。雖然未施脂粉，她在照片裡依然五官立體、氣質清新，連巧遇的網友都讚「真的好美！素顏也好好看」。

廣告 廣告

據悉，郭碧婷這次到三亞是因為工作安排，也趁機帶身體不好的爸爸同行放鬆。郭碧婷平時就常會陪爸爸看診、拿藥，這次工作空檔陪家人散心、品嘗當地美食，郭爸爸也開心分享照片在社群帳號，父女好感情令人羨慕。

延伸閱讀

郭碧婷神複製「年輕的向太」！驚人婆媳對比照曝光 網驚：根本前世母女​

謝依霖拍《小時代》遭職場霸凌！郭碧婷「以牙還牙」霸氣為她報仇 12年前秘辛曝光