郭碧婷絕美現身！被向太爆「堅持不用向家錢」 笑看分居向佐：不在意

【緯來新聞網】郭碧婷和香港影視大亨向華強、陳嵐（向太）兒子向佐結婚5年，在台灣幾乎沒有公開現身，上一回在台的作品已是6年前的影集《魂囚西門》，今（9日）出席醫美活動，透露老公這幾天也都在台北，先前向太直播時透露媳婦都不用向家錢養小孩，面對這題，她笑說：「我婆婆對小孩很好啊，也會給很多錢錢，唉呀不要問這麼粗俗的問題。」

郭碧婷久違露面，一樣漂亮。（圖／記者陳明中攝）

郭碧婷婚前就表明要繼續住在台北，因為很喜歡這邊的生活，不過因為自身和夫家的工作都得當「空中飛人」，本來就沒有一定要住在哪，「很喜歡在台北的生活，也沒人逼我，小孩是我自己想生、在這邊唸書，他們一點意見都不會有，公公婆婆也沒有一直住在香港，我們總是會找時間見面」。



向太疼媳婦眾人皆知，但郭碧婷和向佐的婚姻到底如何，實在是霧裡看花，她的回應更是文不對題，「我們不在意住哪，沒有非得一定要住在一起，不像以前的觀念，嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」，算是很大膽的思維、婆家也願意給很大的自由，配的剛剛好。



她認為，現在最在乎的只有「小孩跟他有沒有關係，跟小孩維持感情就好，他們很愛爸爸」，如過向佐沒有打電話，郭碧婷還會提醒，總之「雖然不常見面，但是他們還是很熟悉，不受影響」，然後透露像她今天要工作，向佐最近就在台北當奶爸陪小孩。

郭碧婷最在意孩子與父親的關係。（圖／記者陳明中攝）

