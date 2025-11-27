郭碧婷罕曬美照竟「撞臉婆婆」！網看傻：以為向太本人

向太和媳婦郭碧婷。（圖／翻攝自向太 小紅書）

女星郭碧婷與香港影壇大亨向華強兒子向佐結婚6年，育有一雙子女，並深受婆婆向太（陳嵐）喜愛，兩人親密互動常被外界讚為模範婆媳。近日郭碧婷在社群曝光一組新照片，神韻和向太神似，引發網友熱烈討論，甚至有人直呼：「第一眼真的以為是向太本人！」

郭碧婷26日一口氣在微博分享多張近照，笑稱是在「抖落庫存」。其中最吸睛的一張，她將長髮高高盤起，露出光潔飽滿的額頭，對著鏡頭開懷大笑，雙手張開順勢秀出精緻美甲。由於拍攝角度與笑容神似向太，無論是高挺鼻形、亮眼神采，還是圓潤飽滿的臉部線條，都被認為與向太年輕時相當相似，讓不少網友驚呼兩人根本像「複製貼上」。

照片曝光後，留言區湧入大量討論。有人驚訝直呼：「媽呀，第一張和婆婆真的像」、「我也覺得好像第一眼還誤以為是向太年輕時的照片」、「是小向太，是媽媽，是妻子，是女兒，更是郭碧婷自己」但也有粉絲持不同意見，「完全不像，她有自己的風格」。

事實上，向太過去在訪談中曾多次表達對郭碧婷的喜歡，甚至開玩笑說現在的家庭角色像「把郭碧婷當女兒陪，向佐反而像女婿」，大方自嘲「去子留孫」。她透露自己其實渴望的是像女兒般貼心的陪伴，她透露有次生日原本沒有安排慶祝，沒想到郭碧婷卻抱著孫女突襲直播現場，給她相當感動。

