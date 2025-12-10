郭碧婷罕見露面！嫁向佐6年「長居台北」曝原因 揭家世「家裡賣豆漿」

郭碧婷罕見在台公開露面。（圖／黃城碩攝）

久違出席台灣公開活動的女星郭碧婷，於10日在台北參加記者會，以一身優雅白色長裙現身，外界關注她與向華強之子向佐的六年婚姻現況，她表示雖長居台北，但透過每日視訊與丈夫保持緊密聯繫。郭碧婷更首度分享自己出身三重的平凡家庭背景，打破外界想像，同時也提及父親近期罹患小細胞癌的治療進展。

郭碧婷在記者會上坦言自己一直居住在台灣，只是平時較少公開露面，她表示自己喜歡在家中放鬆的感覺。談到與向佐的婚姻生活，郭碧婷解釋他們一家人因工作關係常常需要到處飛，並沒有固定必須住在哪個地方的規定。她強調最關心的是孩子能否與向佐保持聯繫，有時還會開玩笑地告訴丈夫，如果讓孩子難過，她就會飛過去「教訓」他。郭碧婷透露，她與向佐每天會視訊兩到三次，而丈夫這幾天恰好也在台灣，這些細節不言而喻地澄清了外界關於兩人婚變的傳聞。

郭碧婷親曝光婚姻相處之道。（圖／黃城碩攝）

當被問及與婆婆陳嵐的關係時，郭碧婷讚美婆婆是個大器且富貴的人。隨後，她出人意料地分享了自己的家世背景，打破了大眾對她的既有印象。郭碧婷表示，許多人誤以為她家境富裕，住在陽明山，但實際上她是在三重出生的小孩，家裡經營的是豆漿店，家世相當平凡。

關於父親的健康狀況，郭碧婷提到父親日前被確診罹患小細胞癌以及心臟衰竭，但她表示目前的標靶和化療治療效果都很好。郭碧婷也在記者會上也坦然面對任何容貌的討論，有人質疑她「進廠修過頭」，但她表示能夠理解。她分享道，42歲的年齡讓她開始感受到衰老的跡象，也提到眼皮的不適，接受了幾次療程後感到「豁然開朗」，狀態明顯改善。

值得一提的是，她的丈夫向佐近期在一部紀錄片中情緒崩潰，表達對演藝圈環境的恐懼，向佐在鏡頭前哽咽表示從小就在非常複雜的環境長大，不想讓生活變得複雜，並形容演藝圈很恐怖。不過事後向佐已澄清自己並無退圈的打算。

