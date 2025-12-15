郭碧婷被傳養娘家！認向太「給很多錢錢」 爸爸發聲曝真實狀況：感恩親家對媳婦好

郭碧婷爸爸發文澄清家中狀況。劉耀勻攝、翻攝小紅書

香港影視大亨向華強媳婦郭碧婷上週在台出席活動，笑認婆婆向太（陳嵐）「給很多錢錢」，後來向太在直播中回應，郭碧婷不會拿婆家的錢去養娘家，都是留給孩子們。而郭碧婷的爸爸也在社群上發文回應此事，並說明家中情況，也感謝向家人對郭碧婷的照顧。

郭碧婷父親罹患肺癌，經過治療後現在休養中，郭碧婷也透露爸爸住在別墅，她則帶著小孩住在附近，因為家中很多小動物要照顧，因此她也經常回去，但與老公向佐家人都是經常到處飛，沒有一定要住哪裡。

廣告 廣告

郭爸爸分享家中掛著郭碧婷畫像。翻攝小紅書

郭爸爸在社群上名稱「養老者」，對於外界傳言郭碧婷養家，他也回應：「我說我有7個孫子後，怎傳7個孩子都要碧婷養？真是胡說八道。」並提到郭碧婷兩個妹妹都各自有家庭，且收入都不錯，不用姊姊幫忙養小孩，「三姐妹都有家庭各過各的，只是感情好有空就會聚在一起，碧婷只是我生病了幫我出醫藥費，和會給我生活費，還好我醫藥費真的不多，因有健保...」

郭碧婷久違在台出席活動。劉耀勻攝

透露郭碧婷、向佐夫妻回香港！郭爸為親家公向華強賀壽

郭爸爸繼續表示：「碧婷需要照顧著自己的兩個家，妹妹們只是互相扶持，今早碧婷和向佐帶著小孩回香港了給親家公（向華強）慶生去，在這我先祝親家公生日快樂。」

郭碧婷（左）與婆婆向太感情好。翻攝微博

對於向太買地贈郭碧婷，郭爸爸也坦言：「還有我真的知道親家母買給碧婷的兩塊地好幾百坪滿大的，親家對女兒的好我是知道的，感恩她們對媳婦的好喔，兩個家是她現住的地方和我住的地方都她的家，我這邊寵物多所以她要常回來照顧。」



回到原文

更多鏡報報導

向佐痛哭人性複雜！向太直言：在哭他自己笨 認了「有錢」肯定對兒保護

向太財產留媳婦！郭碧婷認「給很多錢錢」：太粗俗 定居台灣照顧癌父婆家反應曝光

結婚向佐6年屢傳婚變！郭碧婷認了相處狀態「不用天天聯繫」 為這件事喊打老公