郭碧婷被傳養娘家7口！父駁「胡說八道」 曝向太送大禮

嫁入香港娛樂大亨向華強家族的郭碧婷，豪門婚姻一直是外界關注焦點，近日網路謠傳她「用私房錢養娘家七口」，對此郭碧婷的父親特地在小紅書發文澄清，直斥「真是胡說八道」，強調三個女兒都各自結婚生子，也都各自照顧自己的家庭。

郭碧婷穿著白色禮服辣曬香肩。（圖／記者郭竹倩 攝）

郭父在貼文中表示，外界誤傳他的七個孫子都是靠郭碧婷養，這完全不是事實，他透露郭碧婷主要支付的是他的生活費及醫藥費，而且因為台灣有健保，費用其實不多。

郭碧婷10日婚後罕現身。（圖／中天新聞）

至於網傳郭碧婷要養兩個家，郭父解釋一個是女兒現在住的地方，另一個就是他住的地方，因為他這邊養了很多寵物，所以郭碧婷會常回來照顧。

郭父更在貼文中感謝親家對女兒的疼愛。（圖／翻攝微博）

郭父更在貼文中感謝親家對女兒的疼愛，透露向太買了兩塊好幾百坪的地給郭碧婷，直言「親家對女兒的好我是知道的，感恩他們對媳婦的好」。他也提到發文當天，郭碧婷與向佐正帶著孩子回香港為親家公向華強慶生，強調女兒並非都在台灣不回婆家。

