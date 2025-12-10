郭碧婷親解6年婚分居內幕 向佐沒做一件事被嗆：我飛過去打你

郭碧婷不擔心遠距婚姻難維持。久明診所提供



以電影《小時代》系列走紅的郭碧婷睽違6年在台公開露面，今（12╱10）亮麗現身醫美活動，她2019年嫁給向佐後生下1兒1女後卻長期分隔兩地，被問上次見老公是什麼時候，她笑說：「他這幾天在台灣喔！我在工作，他就陪小孩。」

而郭碧婷坦言夫妻長期分居主要不是因為要照顧癌父，「我就是住在這裡，因為我覺得我工作是屬於到處飛，我婆家工作也是到處飛，所以我們沒有一定說非得住在哪裡，以前小孩沒念書之前，反正就這邊聚聚、那邊聚聚都很開心，小朋友也很喜歡到處去玩的感覺」。

因分居被傳婚變，郭碧婷強調夫妻倆不會很在意一定要住哪裡或非得要住一起，「我覺得現在人的很多觀念跟想法不會像以前那種非得嫁雞隨雞、嫁狗隨狗了，因為我其實在結婚前也很直白的說，我就是很喜歡我在台北的生活，他們（婆家）也覺得OK啊、無所謂啊」！

郭碧婷也說婆家沒逼她生小孩，「小孩是我自己想生的，我就要在這裡（台北）生、在這裡養、在這裡唸書，他們從來都不會有任何意見，大家都飛來飛去，特別方便、容易的」。還說外界以為公婆都住在香港，「沒有，其實我公公、婆婆真的是到處飛，不會常常在香港，所以我們留在那也沒什麼意思吧，我們總是會找機會見面的，我們過年、暑假，大家都有很長時間會聚在一起，不用太擔心」。

至於遠距離如何維持婚姻？郭碧婷老神在在地說：「現在3C這麼發達，他（向佐）只需要跟小孩維持感情就好啦！基本上我只在乎小孩有沒有跟他有聯繫，因為孩子喜歡自己的爸爸、很愛自己的爸爸，所以如果他沒有天天打電話的話，我通常打電話給他只會說『ㄟ，你怎麼沒有打給小孩？如果你讓小孩難過的話，我就飛過去打你』。」隨後又說是開玩笑的。

雖然郭碧婷和向佐不一定非得要天天聯繫，「但是我希望孩子跟爸爸是要天天聯繫的，因為孩子們很喜歡爸爸，他們也跟爸爸熟悉，雖然不常見面，但是真的沒有太大影響，因為1天視訊2、3次」。

