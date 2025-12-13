郭碧婷認向太「給很多錢錢」！向太曝郭碧婷這點「跟我很像」 網讚：雙向奔赴

郭碧婷跟婆婆向太（陳嵐）互相體諒，被外界稱是「雙向奔赴」的婆媳關係。翻攝微博

郭碧婷10日在台出席醫美集團代言活動，被問到郭碧婷為父治病、照顧小孩都是用自己的錢的傳聞，郭碧婷說：「不會啊，婆婆會給我很多錢錢，他們對小孩很好。」向太（陳嵐）則在影片中回應過郭碧婷婚後仍會貼補娘家一事。她強調郭碧婷跟她很像，不會用夫妻賺的錢和婆家的錢貼補給娘家。她說：「我可以理解她偶爾出去賺個錢，其實她（的收入）貼補娘家。」

郭碧婷為了照顧癌父、現定居在台灣，而郭碧婷從小在三重長大，家裡開豆漿店，只是一般家庭。但向太表示自己挑兒媳不在乎要「門當戶對」，而是郭碧婷具備3個特質，她善良有愛心、孝順顧家、獨立清醒。向太知道郭碧婷婚前就收養了超過70隻流浪貓狗與鳥類，讓她非常肯定郭碧婷的善良與愛心。

廣告 廣告

網友發現向太很照顧郭碧婷，把她當自己女兒疼。翻攝微博

回應郭碧婷「貼補娘家」爭議 向太：她不會用夫妻的錢

對於郭碧婷照顧娘家，向太表示，向太給郭碧婷的錢，她都會存進小孩帳戶，但照顧自己娘家的錢，則用自己工作賺來的錢，把界線分得清楚。向太認為郭碧婷個性跟自己很像，「我不會用我跟向華強一起掙的錢去貼補娘家，她（郭碧婷）也不會跟娘家說我們給她多少錢、多少地。她幫爸爸養媽媽，零用錢是固定，她也幫妹妹，但不會讓家人奢侈。」

向太表示，當網友說郭碧婷工作賺錢要養兩個家，「馬上我就像槍斃一樣，她自然找到機會（解釋），她講是最適合人選，她是最有發言權的。」她還大讚郭碧婷現在工作時，如果郭爸爸健康狀況不錯，她也會帶著郭爸爸多看看世界，由此就能看出之後郭碧婷也會孝順她與向華強。而且郭碧婷過年、過節、生日都一定會飛到香港，而且帶著孩子，是個特別稱職的媳婦。

向太稱郭碧婷跟自己個性很像，不會拿夫妻或夫家的錢去照顧娘家。翻攝微博

婆婆、媳婦互相體諒 兒子和媳婦的生活幸福才重要

向太透露，郭碧婷婚前與向佐並沒有約定要住在香港或台北，但當時郭爸爸生病，郭碧婷才提出要多陪伴爸爸。向太非常大度地認為郭碧婷孝順爸爸是個大優點，因此尊重她的選擇，讓她住在台北，多些時間陪伴老人家。

向太也回憶，郭碧婷的聯繫方式是她親自助攻要到的。她認為郭碧婷的個性和她相似，非常照顧自己的原生家庭，也不會要求夫家幫忙，讓向太覺得自己「不是生兒子沒兒子，而是生兒子多了個女兒。」

她也表示不明白為何有些婆婆喜歡刁難媳婦，認為兒子和媳婦的生活幸福才是重要的事，讓許多網友羨慕向太跟郭碧婷的婆媳關係緊密、又不會給對方壓力！

向華強與向太（陳嵐）、以及向佐跟郭碧婷的相處常被拿出來討論。翻攝微博



回到原文

更多鏡報報導

虞書欣霸凌風波延燒！粉絲數狂掉300萬 被新戲取關疑遭除名

曾國城突爆「海綿體很重要」！ 炎亞綸被抓上台表演手指特技

身價8億！50歲「新聞女王」佘詩曼突立遺囑 不婚不生遺產留給3人