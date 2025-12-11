郭碧婷讚向太給很多錢不怕分居 向佐脫口婚姻現狀

郭碧婷昨(10日)久違在台灣出席活動，她坦言這幾年都住在台灣，向佐則到處飛，兩人是遠距離婚姻，她只在意孩子們有沒有天天跟爸爸聯繫，又表示婆婆「給很多錢錢」，感覺和向佐已進入老夫老妻狀態。而向佐最近受訪，分享自己的願望就是有塊地，全家能輕鬆的生活在一起、有夢想的房屋要蓋，他也表示太太郭碧婷是很有主見的人，現在已經有想法，他就全權給郭碧婷負責，全聽老婆的。

郭碧婷和向佐結婚6年，昨表示目前就是跟孩子們住在台灣，向佐最近人在台灣，平時四處飛工作，她覺得現在人的想法不一定要嫁雞隨雞，結婚前她就表示喜歡在台灣的生活，公婆跟老公也接受，公公、婆婆也四處飛，不一定會待在香港，但逢年過節大家會見面。

郭碧婷表示現在3C很發達，她不會要求老公要天天跟她聯繫，比較在意孩子們有沒有天天看到爸爸，若向佐沒跟孩子聯繫，自己比較會在意這點，打趣說會想飛過去打老公。而向佐日前轉發紀錄片《尋真之地》，談到郭碧婷也透露了兩人的婚姻現況。

向佐說，最好的生活就是和家人輕鬆生活在一起，目前有塊地但還沒蓋房子，又因為太太郭碧婷是很有主見的人，他便將主導權交給妻子，只想留間房間給自己當工作室。而向佐的爸向華強先前表示，這輩子自己捧過很多明星，唯一在捧兒子時曾失敗，回憶過去砸了上億幫向佐拍科幻片，導演一度因為心理壓力大停拍，最後虧了很多錢，幸好向佐後來走出自己的道路，如今變成他的驕傲，向華強將此視為「上天給他的教訓」，過了這關算是重生。

