郭碧婷遭爆養娘家7孩子？親爸曝實情 感恩「向太送百坪地」

女星郭碧婷2019年和香港男星向佐結婚後，與夫家的互動自然備受關注，先前婆婆向太（陳嵐）透露郭碧婷拿私房錢養娘家，後來郭碧婷爸爸自曝擁有第7個孫子，怎料最後謠傳成「郭碧婷養7個孩子」。對此，郭碧婷的爸爸親上火線發文駁斥：「真是胡說八道。」

郭碧婷的爸爸14日在社群表示，二女兒生產後與女婿回到加拿大，小女兒夫婦都擁有月入10萬元的工作，都不需要別人幫忙養小孩，「三姊妹都有家庭各過各的，只是感情好有空就會聚在一起」，因此郭碧婷在家的支出只有他的醫藥費和生活費，強調「碧婷需要照顧著自己的兩個家，妹妹們只是互相扶持」。

爸爸進一步透露，郭碧婷目前和向佐、孩子一起回到香港，因為要準備替向華強慶生，「我先祝親家公生日快樂，還有我真的知道親家母買給碧婷的兩塊地，好幾百坪滿大的」，並感謝親家對女兒的照顧：「親家對女兒的好我是知道的，感恩她們對媳婦的好。」

事實上，向太今年10月罕見曝光郭碧婷爸爸的病情，提到郭碧婷在台北照顧生病的爸爸，「珍惜爸爸可能是最後的日子」，隨後郭碧婷爸爸坦承罹癌，不過有在積極治療，身體正在恢復中，更幽默自嘲：「都被傳病危了，請大家有空來弔唁一下，捻個香」，顯示其治療態度相當樂觀。

