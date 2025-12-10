郭碧婷長住台北與向佐分居？ 妙回：他跟小孩有聯繫就好
女星郭碧婷今（10日）在台灣難得出席公開活動，大方分享婚後長期定居台灣的近況，也坦然回應了外界對她外貌變化的觀察，以及她與婆婆向太「越來越像」的話題。
先前傳出爸爸罹癌，郭碧婷為了照顧父親回到台北娘家長住，導致與老公向佐分居。她先是回應爸爸的身體近況，透露爸爸運氣很好，經過標靶和化療，治療都有效果。「目前就是在觀望，因為已經到一個療程了嘛，結束然後休養，他現在狀態也很好啊，能走很多路啊，也可以出去」。
至於她目前長住台灣，郭碧婷澄清：「我覺得跟照顧爸爸長期住在台灣沒有很大的關係。我就是住在這裡。」她為了方便照顧孩子並未住在爸爸的別墅裡，但雙方住在不遠處。她強調自己是「天天得回家」的類型，除了探望爸爸，更因為家裡養了很多小動物，需要回去看照和整理。她笑說家裡的鳥很會生，「兩個小時餵一次，我也是很累，我自己的小孩都忙不過來。」
被問到婚姻狀態，郭碧婷坦言不會很在意非得要跟老公天天聯繫，反而更重視孩子與爸爸的連結：「我基本上我只在乎就是小孩有沒有跟他有聯繫，因為我覺得孩子他們很愛自己的爸爸。」
她笑稱，如果向佐沒有天天打電話給孩子，她反而會打電話過去問：「誒你怎麼沒有打電話來？你怎麼沒有打給小孩？你如果讓小孩難過的話，我就我飛過去打你，開玩笑的！」她強調，孩子跟爸爸很熟悉，不會因為不常見面而生疏。
對於近期網友不斷討論她與婆婆向太長得越來越像，郭碧婷表示：「我覺得好多人都這樣說，但是我說真的，我婆婆給我感覺就是一個很很大氣很富貴的一個狀態。」
她接著幽默回應自己與「富貴」的連結：「我從小不知道為什麼，大家都覺得我家很有錢，但是我是三重的小孩，我在三重出生，我家是做豆漿店。」她推測，可能因為「一家人」，漸漸地讓大家覺得她長得很貴氣。
被問及是否會和向太一起做醫美，郭碧婷表示婆婆有自己「專屬的」，兩人需求不一樣。談到年齡帶來的變化，她坦言自己也在適應中：「人總是想要留住那個自己最好看的樣子，但是有時候你就是就發現『哦對，我是在衰老』。會有這種感覺，所以還是也在適應，但是總是會適應習慣的啦。」
對於網友會指出她照片與過去不同，她表示能理解，並會去尋找原因，笑說：「對，就是哪裡不一樣了，嗯，然後發現就是衰老感。」
她也自嘲自己「太懶」，平常保養只有做基礎保濕，反而花很多時間在「頭髮」上。她認為：「頭髮也會衰老啊，我覺得我現在頭髮衰老好像比臉還厲害。」
