郭碧婷頻傳婚變被問向佐！語出驚人：他只需跟小孩維持感情就好

郭碧婷暌違6年在台公開露面。（林奕如攝）

郭碧婷2019年和向佐結婚，婚後育有一女一子，10日擔任醫美診所代言人出席記者會，一襲白色亮片禮服小露香肩，仙氣十足。暌違6年在台公開露面，她面對媒體坦言很忐忑，自認是I人（內向），看到這麼多人圍著「想要再躲一點」，她和老公向佐長期分居，被問如何維持婚姻，她語出驚人：「現在3C這麼發達，他只需要跟小孩維持感情就好啦。」

她婚後定居台灣，小孩都跟在身邊，郭碧婷很有自己想法，婚前就直白說喜歡台北生活，跟老公因為工作分隔兩地，她不會在意一定要住哪裡、或非要住一起，「他們（公婆）也覺得OK，他們也沒有逼我生小孩，小孩是我自己想生、自己養，從來不會有任何意見，大家飛來飛去很方便，過年、暑假都長時間聚會。」

郭碧婷嫁向佐6年屢傳婚變。（林奕如攝）

郭碧婷（右）白色亮片禮服小露香肩。（林奕如攝）

被問上次見到老公什麼時候？她笑說：「這幾天他在台灣，我在工作，他陪小孩。」她透露，不會天天跟老公聯繫，倒是希望小孩跟爸爸親近，「我覺得孩子喜歡爸爸，他們很愛自己爸爸，如果他沒有天天打電話，我通常打給他會說『你怎麼沒有打給小孩』。」更開玩笑放話：「你如果讓小孩難過，我就飛過去打你。」

