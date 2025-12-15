郭碧婷1人養娘家7口？郭爸斥「胡說八道」 曝親家送女兒上百坪土地
女星郭碧婷嫁香港娛樂大亨向華強兒子向佐，豪門婚姻受到關注，近日有傳言指她照顧娘家，負擔爸爸「7個孩子」的生活費，氣得郭爸爸昨（12/14）在小紅書發文澄清，直呼「真是胡說八道」。
郭爸爸說，前陣子是說自己有7個孫子，傳言竟講成7個孩子都要郭碧婷養，「真是胡說八道」。他透露，二女兒生完孩子，滿月了就和丈夫回加拿大，小女兒和老公都在工作，兩人月入10萬元，也不用別人幫養小孩。三姊妹都有家庭各過各的，只是感情好，有空就會聚在一起。
至於外傳郭碧婷動用夫家的錢貼補娘家，郭爸爸澄清，郭碧婷只是幫他出醫藥費、給他生活費，好在有健保，所以醫藥費真的不多。郭碧婷常常去他的住處，是因為他養了不少寵物，女兒幫忙照顧。
「親家對女兒的好，我是知道的」，郭爸爸透露，親家母買給郭碧婷的兩塊地，有好幾百坪大，他很感恩。這幾天郭碧婷和向佐帶著小孩回香港，為親家公慶生，特地祝親家公生日快樂。
網友見了留言，「兩家人互相尊重和感恩，太暖了」、「非常幸福的一家人呢」。也有人要郭爸爸不用太在意流言蜚語，偶爾更新近況就好。
