郭碧婷3歲兒子留長髮、綁小辮子！背影被誤認女兒 全家人「開明育兒觀」掀熱議

郭碧婷的父親近日在社群平台分享女兒帶外孫賞花的照片，卻意外引發一場烏龍。照片中，郭碧婷3歲兒子的向笙留著及肩長髮、綁著小辮子，側臉和5歲姐姐向芷相當相像，不少網友誤以為是「二胎女兒」，直到郭爸爸出面說明是兒子，才讓誤會解開。

照片裡的向笙穿著粉色上衣、黑色長褲，頭髮明顯比同齡男孩還長，還編了俏麗的小辮子。這樣的造型引發討論，有網友聯想到劉畊宏、戚薇等明星都曾讓兒子留長髮捐給癌症病童，猜測郭碧婷是否也有類似打算。不過目前郭碧婷與向佐並未對留長髮原因作出回應。

廣告 廣告

事實上，郭碧婷向來展現較開放的教養方式，不只讓兒子留長髮，也會讓兒子穿姊姊的舊衣服，並未特意區分性別。她過去公開表示，帶孩子時不會糾結性別標籤，尊重孩子的天性發展。這次的照片曝光後，多數網友都表達支持，認為髮型與性別無關，孩子的喜好不該被天生性別限制。

目前郭碧婷多半在台北獨自照顧兩個孩子，向佐則以香港為工作重心，但會經常往返兩地陪伴家人。在教養方面，郭碧婷也有自己的堅持，例如嚴格控制孩子每天使用電子產品不超過10分鐘，並花大量時間陪孩子接觸自然、認識植物，向佐也配合這樣的安排。

延伸閱讀

郭碧婷素顏出遊被捕獲！「蹲海邊撿石頭」不化妝也亮眼 路人巧遇驚呼：真的好美

向佐首曬一家四口合照！兒女罕見入鏡萌翻 郭碧婷在旁「被P到臉變形」