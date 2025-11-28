郭碧婷5歲女兒遭同學冷落！高EQ一句話從容化解 網讚嘆：家庭真的很幸福

女星郭碧婷近日在節目中分享，5歲女兒向芷因為和男同學互動密切，意外遭另一位好友短暫冷落。面對這種情況，5歲的孩子卻只淡定回：「我很忙耶，玩都來不及。」從容的反應掀起網友驚訝討論。

郭碧婷坦言，一開始發現孩子被冷落時相當疑惑，後來向老師打聽才知道，原來是女兒和同學喜歡的男生走太近，才遭到小小的排擠。她為此小心地詢問孩子：「有誰讓你感到不舒服嗎？」意外的是，女兒完全沒有受影響，照常和其他同學玩耍，還說「大家都跟我玩，我很忙耶」，沒有把小插曲放心上。

郭碧婷的這段話在網路引起討論。除了向芷的穩定情緒受到讚賞，郭碧婷的處理方式也得到好評：發現孩子疑似被同學冷落，並沒有急著興師問罪，而是先沉著地向老師了解狀況，再委婉詢問孩子「有沒有人讓你不舒服」。若確定孩子沒有壓力，就不把大人的焦慮轉嫁給她。

更難得的是，公公婆婆也全力支持郭碧婷的教育方式，向太過往就曾表明：「我們只當觀眾、不當導演，碧婷立的規矩絕對不破壞！」即便向芷撒嬌想吃零食，長輩也不會偷偷破例，全家人都配合同一套教育方式，令許多網友讚嘆「有這樣的家庭真的很幸福」、「把孩子養得開朗又有主見，很佩服」。

