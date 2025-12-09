郭綜合引進3D乳房攝影 超高解析與AI輔助提升早期偵測率

郭綜合醫院副院長黃太謙說明3D與2D乳房攝影的差異。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

郭綜合醫院引進3D乳房攝影平台，舒適型壓迫板可因乳房輪廓調整坡度，貼合乳房曲線，大幅減輕不適。郭綜合醫院副院長黃太謙表示，拍攝時，X光球管會沿弧形軌道快速捕捉多角度影像，逐層檢視乳房結構，大幅降低遮蔽問題，提高早期偵測的可能性。

「聽說很痛，又怕結果不敢面對。」這樣的遲疑，在台灣其實十分普遍，即使傳統2D攝影成功降低乳癌死亡率，讓百分之八十五的確診個案在早期被發現，但篩檢率只達百分之四十，遠低目標值百分之七十。台灣女性還有另一層先天挑戰，高達百分之七十屬於「緻密型乳房」，在傳統2D攝影的影像容易出現遮蔽效應，讓腫瘤「隱形」。

黃太謙指出，3D乳房攝影的本質革新來自它的「逐層掃描」，「傳統2D就像看書的封面，字句全部重疊在一起；3D則像把書一頁一頁翻開，看得清清楚楚。」在拍攝時，X光球管會沿弧形軌道快速捕捉多角度影像，再重組成厚度僅一公厘的薄層，可以逐層檢視乳房結構，大幅降低遮蔽問題，提高早期偵測的可能性。

郭綜合醫院引進3D乳房攝影平台。（郭綜合醫院提供）

更值得關注的是影像品質的進化。郭綜合3D乳房攝影平台提供「超高解析度影像」，能更精準呈現微小鈣化點，這是原位癌常見的早期徵兆。乳房影像同時導入「人工智慧」判讀系統，自動標記可疑的微鈣化群、結構不對稱或腫塊，如同醫師的「第二雙眼」，加速判讀流程，也讓影像品質的提升得以真正轉化為臨床效率。

乳癌可以是女性生命中的巨大陰影，但「早期發現」永遠是最強的武器。技術革新讓乳房篩檢不再只是義務，而能成為一種溫柔的保護。