郭綜合聖誕勸募熱血 院長率醫護挽袖

郭綜合醫院十日上午在大門前辦理「熱血聖誕、捐血傳大愛」活動，院長鄭雅敏也率先挽袖響應捐血。(郭綜合醫院提供)

記者王勗／台南報導

郭綜合醫院守護社區健康不遺餘力，因應聖誕節，院方十日特別發起捐血活動，號召民眾在冬季以熱血傳遞溫暖愛心。院長鄭雅敏也率先挽袖響應捐血，號召社區民眾與院內醫護共同挹注血庫，鄭雅敏也特別感謝踴躍參與公益的民眾，讓一袋熱血成為延續生命的寶貴聖誕禮物。

郭綜合醫院十日上午在大門前辦理「熱血聖誕、捐血傳大愛」活動，郭綜合表示，冬季早晚溫差大，恐影響民眾健康，血液需求也較高，也呼籲社區民眾響應捐血，共同充實地方醫療量能。

上午活動開始便湧入許多民眾挽袖捐血，郭綜合院長鄭雅敏、放射診斷科主任黃正強也與院內多科部主管、醫護人員挽袖捐血。鄭雅敏指出，歲末時節最有力量的祝福，莫過於能以一袋熱血延續生命，是極具意義的聖誕禮物。希望透過實際行動號召更多民眾加入捐血行列，讓需要的人在寒冬中也能獲得及時的幫助。

為感謝捐血民眾，郭綜合醫院也準備貼心小禮，感謝參與者的善行義舉，郭綜合醫院強調，捐血不僅是對社會的付出，也是健康、自我關懷的一部分，感謝所有民眾與同仁的熱情參與，讓愛心在歲末時節持續傳遞。未來院方也將持續推動公益活動，期望與社會大眾攜手，為更多生命帶來希望。