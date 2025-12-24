郭綜合迎聖誕 繽紛氣球送病童

郭綜合醫院廿三日於院內辦理兒童關懷活動，利用繽紛的創意氣球傳遞對孩童的關懷。(郭綜合醫院提供)

記者王勗∕台南報導

聖誕佳節將至，為讓就醫病童感受佳節溫暖，郭綜合醫院廿三日特於院內辦理兒童關懷活動，利用繽紛的創意氣球傳遞對孩童的關懷，院長鄭雅敏也特別化身聖誕老人，前往兒科門診分送造型氣球，鼓勵病童勇敢對抗病魔，度過溫馨的聖誕節。

郭綜合醫院廿三日特別邀請台南在地藝術表演者─氣球達人阿任到院，現場摺製各式繽紛可愛的造型氣球，為病童帶來視覺與心靈上的療癒，現場也開放孩童「許願」，利用巧思摺出孩子想要的造型氣球，送上專屬的聖誕禮物，為兒科門診病童及來院民眾帶來滿滿的驚喜與祝福。

院長鄭雅敏也穿上一身聖誕紅，化身聖誕老人，前往兒科門診鼓勵病童，孩子們在看到聖誕老人現身時，臉上露出驚喜笑容，現場洋溢著溫馨與歡樂的節慶氛圍。鄭雅敏指出，醫療不僅是身體的照護，更重視心理與情感的支持，也希望孩童感受佳節氣氛同時，也能舒緩身體的不適與就醫的緊張，在醫護人員支持下，勇敢與疾病抗爭、找回健康。

郭綜合醫院強調，節慶期間希望透過溫暖的陪伴與歡樂的互動，讓愛與希望在醫院中流動。未來也將持續推動更多以病人為中心的關懷活動，陪伴孩子與家庭一起勇敢面對治療的每一步。