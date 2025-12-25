郭綜合醫院繽紛氣球傳溫情 聖誕老公公走進兒科門診關懷病童





郭綜合醫院於日前在院內舉辦「繽紛氣球傳溫情暨兒童關懷活動」，透過歡樂的聖誕氣氛與創意氣球表演，為兒科門診病童及來院民眾帶來滿滿的驚喜與祝福。

活動當天，郭綜合醫院院長鄭雅敏特別化身為親切的聖誕老人，走進兒科門診，親手將造型氣球贈送給正在就醫的病童，傳遞關懷與鼓勵。孩子們在看到聖誕老人現身時，臉上露出驚喜笑容，現場洋溢著溫馨與歡樂的節慶氛圍。

本次活動邀請台南在地藝術表演者—氣球達人阿任到院同樂，現場摺製各式繽紛可愛的造型氣球，不僅為病童帶來視覺與心靈上的療癒，也開放民眾「許願」，由氣球達人發揮巧思，將民眾心中想像的造型一一實現，作為別具意義的聖誕節禮物。

廣告 廣告

郭綜合醫院表示，醫療不僅是身體的照護，更重視心理與情感的支持。特別是在節慶期間，希望透過溫暖的陪伴與歡樂的互動，減輕孩童就醫時的緊張與不安，讓愛與希望在醫院中流動。未來也將持續推動更多以病人為中心的關懷活動，陪伴孩子與家庭一起勇敢面對治療的每一步。

更多新聞推薦

● 苗栗YouBike全面強制投保傷害險 明年元旦起新制上路