郭綜合醫院舉辦Happy健走Go活動

▲台南市長黃偉哲鼓勵民眾多參與有益健康活動。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南市郭綜合醫院關心員工的身心健康，特與財團法人榕華基金會，在安平國中合辦「郭綜合醫院Happy健走Go健走」活動，近六百人參與，大家深深體會晨起健走、有益身心健康。

台南市長黃偉哲在活動中祝大家走出健康快樂，並強調郭綜合醫院是府城的醫療支柱，守護市民的健康，他鼓勵大家多參與有益健康的相關活動。郭綜合醫院院長鄭雅敏表示，連續十餘年來健走活動，期待大家走出健康愉快，她感謝員工大早趕來參與支持，員工是醫院的重要支柱、大家為醫院的永績經營共同努力，希望各界給員工們鼓勵。

這項健走活動在安平國中及運河旁熱烈展開，院內員工、志工及家屬，還有失智友善人士藉運動活絡筋骨，並趁機聯誼、以增進彼此的情誼，他們一報到後，由總裁郭宗正、鄭雅敏與到場的衛生局主秘陳淑娟、安平國中校長陳柏蒼及民意代表等貴賓領銜下，和黃市長共同宣導拒絕菸、酒、檳榔後，所有參加者，在復健治療師王靜玉帶領下先做健康操暖身。

隨後，健走即在總裁郭宗正、院長鄭雅敏等人率領出發，從安平國中左轉沿慶平路運河旁、安億橋、漁人碼頭、大魚的祝福、港濱歷史公園區內步道，在歷史紋繪聽見廣場折返沿大魚的祝福、漁人碼頭、安億橋原路返回到安平國中，全程約3公里。在天候涼爽下健走回來的參與者，每人領得禮券而興奮不已，使得現場熱鬧非凡。

熱情參與健走活動的民眾中，除有夫妻、姐妹、情侶檔，更有全家連袂出動，亦有在郭綜合醫院出生的孩兒很興奮參與，也有祖孫三代推著嬰兒車盛情參加，大家沿途邊走邊欣賞運河及安平區美景，雖然全程走下來，個個汗流浹背，身心卻覺得相當愉快，咸認度過一個難得的假日。

▲民眾愉快的假日一早參與健走。