郭綜合醫院「熱血聖誕・捐血傳大愛」 鄭雅敏院長帶領同仁溫暖響應

郭綜合醫院於10日在醫院大門前舉辦年度「熱血聖誕・捐血傳大愛」活動，在冬季血液需求較高的時節，號召民眾與醫院同仁共同挹注生命暖流。活動採線上預約制，從上午開始即湧入踴躍參與的民眾，現場氣氛溫馨、熱鬧。

鄭雅敏院長親自到場響應，並向每位捐血者表達誠摯感謝。鄭院長表示，歲末時節最有力量的祝福，莫過於能以一袋熱血延續生命，是極具意義的聖誕禮物。

放射診斷科黃正強主任也與院內多位長官、科部主管及同仁一同捐血，展現醫療團隊對公益的重視與支持。院內同仁表示，希望透過實際行動號召更多民眾加入捐血行列，讓需要的人在寒冬中也能獲得及時的幫助。

活動亦準備貼心的小禮，感謝每位參與者的善行，使現場洋溢滿滿關懷與溫暖。郭綜合醫院表示，捐血不僅是對社會的付出，也是健康、自我關懷的一部分。感謝所有民眾與同仁的熱情參與，讓愛心在歲末時節持續傳遞。郭綜合醫院將持續推動公益活動，期望與社會大眾攜手，為更多生命帶來希望。

