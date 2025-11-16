郭綜合醫院Happy健走Go健走 近六百人參與
記者陳治交／台南報導
郭綜合醫院關心員工的身心健康，特與財團法人榕華基金會，十六日在安平國中合辦「郭綜合醫院Happy健走Go健走」活動，近六百人參與，大家深深體會晨起健走、有益身心健康。
市長黃偉哲致詞表示，郭綜合醫院是府城的醫療支柱，守護市民的健康，他鼓勵大家多參與有益健康的相關活動。郭綜合醫院院長鄭雅敏指出，連續十餘年來健走活動，期待大家走出健康愉快，她感謝員工大早趕來參與支持，員工是醫院的重要支柱、大家為醫院的永績經營共同努力，希望各界給予員工們鼓勵。
郭綜合醫院總裁郭宗正、院長鄭雅敏與衛生局主秘陳淑娟、安平國中校長陳柏蒼等人，和黃偉哲市長共同宣導拒絕菸、酒、檳榔。健走活動從安平國中左轉慶平路、安億橋、漁人碼頭、大魚的祝福、港濱歷史公園區內步道，在歷史紋繪聽見廣場折返，全程約三公里。
郭宗正為鼓勵員工踴躍參與，健走走完全程並完成滿意問券者，即可參加抽獎活動，將由電腦隨機抽出五十名幸運兒，致贈每人一百元統一超商禮券。參與健走活動有夫妻、姐妹、情侶檔，更有全家連袂出動，祖孫三代推著嬰兒車參加，個個汗流浹背，身心卻覺得相當愉快，度過一個難得的假日。
