郭美美再炫富 微博帳號慘遭封殺

▲郭美美近年重新活躍社群，時常以名車、美照和奢侈品形象出鏡，再度引發網路熱議。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 被譽為中國「初代網紅」的郭美美，再度因炫富行為引爆爭議。這名曾讓中國紅十字會陷入信任危機的女子，近日在微博高調曬出自己「喜提勞斯萊斯新車」的照片，畫面中她身穿華服、笑容滿面，背後襯著鮮花與氣球，宛如明星慶功現場。沒想到貼文才上傳不久，她的帳號就遭官方火速封鎖。

微博官方帳號「圍脖俠」6日發文指出，用戶「郭美May努力努力」多次炒作炫富拜金、不良價值觀，並以此作為流量變現手段，違反法律法規及平台公約，因此遭到永久封號。官方強調，網紅作為具公眾屬性的創作者，應展現正向價值導向，「流量應當成為向上向善的力量」。

▲微博官方帳號「圍脖俠」公告指出，郭美美因持續宣揚炫富拜金、不良價值觀，再度遭到平台封號處理。（圖／翻攝自微博）

今年34歲的郭美美，2011年以「中國紅十字會商業總經理」名義爆紅，當時她在微博炫耀豪車、名錶與上百個愛馬仕包包，甚至大方展示住豪宅、開跑車的生活，引發外界懷疑紅十字會濫用善款。事件曝光後，紅十字會形象重挫，捐款數字暴跌。郭美美後來承認，這些財富來自「乾爹」王軍，並於2015年因開設賭場罪入獄，2019年出獄後復出網路圈。

▲郭美美過去曾以「紅十字會商業總經理」身分自稱爆紅，如今又因炫富行徑重登話題榜。（圖／翻攝自微博）

沒想到她仍不改炫富本性，屢次以名車、珠寶、名牌包等內容博取關注，甚至自稱「努力奮鬥的女性代表」。然而，對許多網友而言，這樣的「復出」象徵的是中國網紅文化長期的拜金畸形。

有網友諷刺：「郭美美不是改過，而是改回原樣」、「她的流量密碼永遠是奢華與爭議」。

目前郭美美未對封號事件回應，但她的名字再度登上微博熱搜，成為中國社群生態的最佳寫照，流量有價，炫富有風險。

