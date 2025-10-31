【 郭老詩畫輝映 】《 畫我邦園 》系列之14



《 愛戀北海岸 》

來到被鄉里遺忘的無名沙灘

你是一條溢流奔騰的河

我是一尾脫水死盡的鯨

相會江湖，只憑眼神交會

世界隨即完美

任憑浪濤一聲聲催促

藍鵲眺望著亙古

無邊蒼茫天地回報以冷漠

啊！0度C可是世人的血型

讓礁石愛戀夕陽至死不渝！

灣岸風情油性粉彩 2025 38x53 cm 郭少宗

AI翻譯 日文版

《愛の北海岸》

郷里に忘れ去られた無名の浜辺に来て

あなたはあふれ奔流する一条の河

わたしは脱水し尽くした死に絶えた鯨

江湖にて相逢い、ただ眼差しを交わすだけで

世界はたちまち完璧となる

浪の轟きにせき立てられ

瑠璃鳥は永劫を見渡す

果てしなき蒼茫の天地は冷淡に応える

ああ！0度Cこそは人間の血液型なのか

岩礁は夕陽を愛し抜き、死しても変わらぬ！