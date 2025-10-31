【 郭老詩畫輝映 】《 畫我邦園 》系列之14
《 愛戀北海岸 》
來到被鄉里遺忘的無名沙灘
你是一條溢流奔騰的河
我是一尾脫水死盡的鯨
相會江湖，只憑眼神交會
世界隨即完美
任憑浪濤一聲聲催促
藍鵲眺望著亙古
無邊蒼茫天地回報以冷漠
啊！0度C可是世人的血型
讓礁石愛戀夕陽至死不渝！
灣岸風情油性粉彩 2025 38x53 cm 郭少宗
AI翻譯 日文版
《愛の北海岸》
郷里に忘れ去られた無名の浜辺に来て
あなたはあふれ奔流する一条の河
わたしは脱水し尽くした死に絶えた鯨
江湖にて相逢い、ただ眼差しを交わすだけで
世界はたちまち完璧となる
浪の轟きにせき立てられ
瑠璃鳥は永劫を見渡す
果てしなき蒼茫の天地は冷淡に応える
ああ！0度Cこそは人間の血液型なのか
岩礁は夕陽を愛し抜き、死しても変わらぬ！
