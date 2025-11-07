【 郭老詩畫輝映 】《 畫我邦園 》系列之15



《 基隆嶼 -- 一夜情 》

冷酷無情漢子基隆嶼

拒絕了東北季風騷擾

只因沉重的板塊擠壓運動

傷筋動骨後，自立門戶

站在龍脈的入口關卡

那千萬根線條照舊編織思緒

理不清的歷史糾葛

八尺門，不，八斗子

來去匆匆只是一場誤會

如同海風與崖石的一夜情

《 潮鏡浪濤 》2024

紙上油性粉彩 31x46 cm 郭少宗

AI 翻譯日文版

《基隆嶼 ― 一夜の情》

冷酷無情なる漢子、基隆嶼

東北の季節風の騒擾を拒み

ただ重きプレート圧縮運動のために

筋を傷め、骨を動かし、独り門戸を構え

龍脈の入口の関所に立つ

幾千万の線条は依然として思念を織りなし

解きがたい歴史の糾葛

八尺門ではなく、いや、八斗子

行き来の匆々たるものはただ一場の誤解

まるで海風と断崖との一夜の情のごとし