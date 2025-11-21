【 郭老詩畫輝映 】《 畫我邦園 》系列之17



《 象鼻岩 -- 不厭 》

看盡了風起雲湧，地動山搖

天地豈止是一瞬？

那怕是日升月落，海枯石爛

天道豈僅三言兩語？

就讓他自由心證吧！

告別在兩情依依之際

最難是狂喜過度成無奈

當時相看兩不厭

巨岩崩塌卻在時時刻刻

宿命終於統領一切

《 象鼻岩追憶》2024紙上油性粉彩 55x79 cm 郭少宗

AI翻譯 閩南語（台語）版……

《象鼻岩 -- 袂厭》

看盡風起雲湧，地動山搖

天地豈止一瞬？

哪驚日昇月落，海枯石爛

天道豈止三言兩語？

就予伊自由心證吧！

告別正在兩情依依之時

上難的是歡喜過度變無奈

當時相看兩袂厭

巨岩崩塌卻是時時刻刻

宿命終究統領一切