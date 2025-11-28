【 郭老詩畫輝映 】《 畫我邦園 》系列之18
《 芹壁村 -- 舊夢 》
遙遠的星子落在夢的搖床
不見椰子樹長影搖曳
卻謠傳五百年前的海盜出沒
今夜來敲響我未閤上的心扉
偷走已結網的舊夢
畫家恣意地揮灑太多顏料
花崗石也為之動容
天花亂墜在暗夜的灣岸七里外
竟讓天使不敢流下藍眼淚
靜默地，我悄悄離開
《 芹壁村風情 》2024紙上油性粉彩 31x46 cm 郭少宗
AI 翻譯 希臘文版本…………
《 Χινπίτσου — Παλαιό Όνειρο 》
Μακρινοί αστέρες πέφτουν στην κούνια του ονείρου·
δεν φαίνονται οι σκιές των φοινικόδεντρων να λικνίζονται,
μα λέγεται πως πριν πεντακόσια χρόνια πειρατές περιδιάβαιναν.
Απόψε χτυπούν την μισάνοιχτη θύρα της καρδιάς μου,
κλέβοντας το παλαιό όνειρο που ’χει πια τυλιχθεί με δίχτυα.
Ο ζωγράφος σκορπίζει άπλετα τα χρώματα με ορμή,
κι ο γρανίτης συγκινείται ως τα έγκατά του.
Στα χείλη της νύχτας, επτά στάδια έξω απ’ τον όρμο,
ούτε οι άγγελοι τολμούν να χύσουν γαλάζια δάκρυα.
Με σιγή, φεύγω απαλά κι αθόρυβα.
其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 17 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 23 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 18 小時前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 11 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 19 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 13 小時前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 15 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 20 小時前